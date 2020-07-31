Adıyaman'da Kurban Bayramı namazı Namaza gelen vatandaşlardan genel ve detay görüntü İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaaz vermesi Adıyaman'da merkez Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını eda etti.

Namaza gelen vatandaşlardan genel ve detay görüntü İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaaz vermesi Adıyaman'da merkez Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını eda etti. Kaynak: AA