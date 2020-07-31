Adıyaman'da Kurban Bayramı namazı
Namaza gelen vatandaşlardan genel ve detay görüntü İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaaz vermesi Adıyaman'da merkez Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını eda etti.
31.07.2020 07:25 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:50
Namaza gelen vatandaşlardan genel ve detay görüntü
İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın vaaz vermesi Adıyaman'da merkez Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını eda etti.
Kaynak: AA