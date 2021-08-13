Adıyaman'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını orman yangını mağdurlarına bağışladı
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Adıyaman'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını orman yangını mağdurlarına bağışladı

Adıyaman'da Kur'an kursu öğrencileri harçlıklarını orman yangını mağdurlarına bağışladı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara bağışladı.

Adıyaman'da eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara bağışladı.

Şehit Ayhan Yanık Kur'an Kursu'nun 4-6 yaş grubu yaz dönemi öğrencileri, biriktirdikleri paralarını Türkiye'nin güneyinde çıkan orman yangınlarında etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere Diyanet Vakfına gönderdi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'yı ziyaret eden kurs öğretmenleri, toplanan 650 lirayı aldıkları makbuz karşılığında teslim etti.

Müftü Taşcı bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere ve hocalarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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