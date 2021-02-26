Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim okumayı başaran 5 minik öğrenciden anlamlı bağış
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Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim okumayı başaran 5 minik öğrenciden anlamlı bağış

26.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:19
Adıyaman'da Kur'an-ı Kerim okumayı başaran 5 minik öğrenciden anlamlı bağış

Adıyaman'da 4-6 yaş gurubu 5 minik öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenip, kumbaralarında biriktirdiği parayı yetim çocuklara verilmesi için İl Müftülüğüne teslim etti.

Adıyaman'da 4-6 yaş gurubu 5 minik öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenip, kumbaralarında biriktirdiği parayı yetim çocuklara verilmesi için İl Müftülüğüne teslim etti.

Kentte bulunan Yuvam Anaokulunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online eğitim gören, 4-6 yaş grubu 5 öğrenci, 3 aylık zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.

Minikler ailelerinin verdiği bozuk paraları biriktirip yetim çocuklara bağışlamaya karar verdi.

Öğretmenleri ile birlikte İl Müftü Vekili Murat Mirzaoğlu'nu ziyaret eden minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri paraları teslim etti.

Müftü Vekili Mirzaoğlu, açıklamasında, minik öğrencileri kısa zamanda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendikleri için tebrik etti.

Mirzaoğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz hem kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler hem de ailelerinden aldıkları bozuk paraları biriktirip yetim çocuklara bağışlamaya karar verdiler. Bu bizleri gururlandırdı. Ben kendilerine, ailelerine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ediyorum."

Mirzaoğlu, öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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