Adıyaman'da kumar operasyonu: 5 gözaltı

01.01.2020 00:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:44

ADIYAMAN'da, yılbaşı geçesi yapılan kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenipınar Mahallesi'nda bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda kumar oynadığı belirlenen 4 şüpheli ile yer temin eden 1 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada kumarda ele geçirilen 3 bin lira ile zar, oyun pulu ve kumar masasına ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA