Adıyaman'da kumar operasyonu Adıyaman'da kumar oynayan 4 kişiye toplam 3 bin 675 lira ceza kesildi.

Adıyaman'da kumar oynayan 4 kişiye toplam 3 bin 675 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiye, kumar oynamaktan toplam 3 bin 675 lira para cezası verildi.

İş yerinde yapılan aramada, iskambil kağıtları ile 105 lira para ele geçirildi.

Kaynak: AA