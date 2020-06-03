Adıyaman'da kumar operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
03.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:51
Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynandığı bilgisini aldı.
Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilere toplamda 3 bin 675 lira ceza uygulanırken, kumar oynanan masada 104 iskambil kağıdı ve 180 lira para ele geçirildi.
Kaynak: AA