Adıyaman'da kumar operasyonu: 13 gözaltı Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi aldı.

İş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan 35 bin 175 lira ceza kesildi.

Öte yandan, mühürlenen iş yeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle kapatıldı.

Kaynak: AA