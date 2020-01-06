Adıyaman'da kumar operasyonu
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Adıyaman'da kumar operasyonu

Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

06.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:14
Adıyaman'da kumar operasyonu

'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin 6 farklı adrese yaptığı operasyonda, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlayan 6 iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Kumar oynayan 14 kişiye ise 17 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 6 iş yeri mühürlendi.

Kaynak: AA
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