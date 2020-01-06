Adıyaman'da kumar operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen kumar operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yasa dışı kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Ekiplerin 6 farklı adrese yaptığı operasyonda, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlayan 6 iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Kumar oynayan 14 kişiye ise 17 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamakta kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 6 iş yeri mühürlendi.