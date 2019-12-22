Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı
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Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde yapılan kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.

22.12.2019 16:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:07
Adıyaman'da kumar operasyonu: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerince kent merkezinde yapılan kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunan bir iş yerine kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 4 adet oyun makinesine ve bu makineler içerisinde çıkan bin 426 TL paraya el konuldu. Makineler ile paralar muhafaza altına alınırken konuyla alakalı H.Y., isimli 1 kişi gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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