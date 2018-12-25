Adıyaman'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

Adıyaman'da küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya bilgiye göre, Besni ilçesinde H.D, 14 küçükbaş hayvanının çalındığını fark edince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

Jandarma ekipleri, çalınan küçükbaş hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Gaziantep'ten S.V, S.V.K. ve B.Ö'nün iki otomobille gelerek hayvanları çaldıklarını tespit etti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.V. ve S.V.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA