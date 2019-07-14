Adıyaman'da KPSS heyecanı
Adıyaman'da KPSS heyecanıAdıyaman'da 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı düzenlendi.
Adıyaman'da KPSS heyecanı
Adıyaman'da 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı düzenlendi.
10.15'te başlayan KPSS sınavına giren adaylar, salona üstleri arandıktan sonra alındı. Geç kalanların içeri alınmadığı sınavda, aileler ise dışarıda bekleyerek çocuklarına dualar etti.
Kaynak: DHA
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