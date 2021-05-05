Adıyaman'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada denetimler sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada denetimler sürüyor.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında tam kapanmaya yönelik denetimlerine devam etti.

Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen 11 kişiye toplamda 34 bin 650 lira, 3 kişiye de maske takmamaları nedeniyle toplamda 2 bin 700 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi