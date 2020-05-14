Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri sürüyor Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

Açıklamada, alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına da değinilerek şunlara yer verildi:

"İl genelinde özel binek araçlarda şoför dahil en fazla üç kişinin arabaya binebilmesine, araçta bulunulduğu sürece şoför ve yolcuların maske takmalarının sağlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: AA