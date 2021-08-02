Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıranlara şiir kitabı hediye edildi
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Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıranlara şiir kitabı hediye edildi

Adıyaman'da Kovid-19 aşısı yaptıranlara şiir kitabı hediye edildi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlara kitap hediye edildi.

Adıyaman Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlara kitap hediye edildi.

Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlikle bir araya gelen 20 yazar, aşı farkındalığı oluşturmak amacıyla aşı yaptıran vatandaşlara şiir okuyup kitap dağıttı.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, aşının önemine işaret ederek, "Adıyaman Turizm ve Tanıtım Derneği'ne sosyal sorumluluk projesini yaptıkları için teşekkür ediyorum. Ben hekimim ve 3 doz aşı oldum. Herkesi de aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu da etkinliğin aşı oranının daha da ileriye gitmesi için yapıldığını söyledi.

Kentte 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması için çalışmalar yaparak etkinliklere katıldıklarını, hastalığa yakalananların büyük bölümünün aşı yaptırmayan kişilerden oluştuğunu ifade eden Kutlu, aşı davetinde bulundu.

Vatandaşlardan Didem Pektaş ise aşı yaptırmak için etkinliğe katıldığını söyledi.

Daha önce korktuğu için aşı yaptırmadığını belirten Pektaş, "Aşının öneminden bahsedilince ben de aşımı oldum. Kimse korkmasın herkesi aşı yaptırmaya devam ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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