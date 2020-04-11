Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor
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Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyorİÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kısıtlamanın olmadığı Adıyaman'da ise koronavirüs tedbirleri artırıldı.

11.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:42
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kısıtlamanın olmadığı Adıyaman'da ise koronavirüs tedbirleri artırıldı. Güvenlik güçleri oluşturulan uygulama noktalarında vatandaşların ateşini ölçerken, polis vatandaşları sokağa çıkmamaları yönünde uyarıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personelleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında oluşturduğu uygulama noktalarında ekipler sürücülerin ve araçlardaki yolcuların ateş ölçümünü yapıyor. Seyahat izni olmayanlar ise polis tarafından geri çevrilerek dışarı çıkmamaları ve kurallara uymaları konusunda uyarılıyor.

POLİS ANONS EDEREK UYARIYOR

Kent merkezinde Gölbaşı Caddesi ve Sümer Meydanı araç ve yaya trafiğine kapatılırken anons yapan polis ekipleri vatandaşların dışarı çıkmamaları yönünde ve maske takmaları için sık sık uyarıda bulunuyor.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULUYOR

Kent merkezinde ATM önlerinde Adıyaman Belediyesi ve polis ekipleri tarafından alınan önlemlerin ardından vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyuyor. Uymayanlar ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarılıyor. Belediye ekipleri tarafından merkezi anons sistemi ile sosyal mesafeye uymaları ve mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde anonslar yapılıyor.

Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

Kaynak: DHA

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