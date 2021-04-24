Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
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Adıyaman'da koronavirüs sessizliği

Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adıyaman merkez ve ilçelerindeki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve ilçelerde sokağa çıkanların muafiyet durumu incelendi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza kesilirken, kontroller gün boyu devam etti. Belediye ekipleri ise kentin farklı noktalarında temizlik çalışmaları yaptı.

 


- Adıyaman
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği
Adıyaman'da koronavirüs sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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