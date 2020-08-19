Adıyaman'da koronavirüs denetimi
Adıyaman'da koronavirüs denetimiADIYAMAN'da Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında koronavirüs denetimi yapıldı.
19.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:15
Adıyaman'da koronavirüs denetimi
ADIYAMAN'da Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında koronavirüs denetimi yapıldı.
Vali Mahmut Çuhadar beraberindeki ekiplerle kentte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe konusunda denetim yaptı. Drone ile havadan da görüntü alınan denetimlerde maske takmayanlar uyarıldı.
Kaynak: DHA