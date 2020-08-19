Adıyaman'da koronavirüs denetimi Adıyaman'da koronavirüs denetimiADIYAMAN'da Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında koronavirüs denetimi yapıldı.

Adıyaman'da koronavirüs denetimi

ADIYAMAN'da Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında koronavirüs denetimi yapıldı.

Vali Mahmut Çuhadar beraberindeki ekiplerle kentte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe konusunda denetim yaptı. Drone ile havadan da görüntü alınan denetimlerde maske takmayanlar uyarıldı.

Kaynak: DHA