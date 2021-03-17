Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor

17.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:37

Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor Vaka sayıları 100 binde 154'e çıktı Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı Adıyaman'da yükselişe devam ediyor.

Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor

Vaka sayıları 100 binde 154'e çıktı

ADIYAMAN - Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı Adıyaman'da yükselişe devam ediyor.

Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu illeri arasında yüksek riskli 'Kırmızı' kategoride bulunan tek il olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. İki haftalarda 100 bin oranında 116 olan Adıyaman'da bu oran 154'e çıktı. Adıyaman merkez ve ilçelerde hıfzıssıhha kurulları tarafından onlarca adres karantina altına alınıyor. Vatandaşlar, dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsün Adıyaman'da yükselişte olmamasının nedenini yapılan uyarılara ve tedbirlere aldırış edilmemesinden kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşlar, ev ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerinin devam ettiğini çoğu kişinin alışveriş bahanesiyle çarşıya alışveriş merkezlerinde kalabalık oluşturarak sosyal mesafeye dikkat edilmediğini söyledi. Vatandaşlar Adıyaman'da tedbirlerin daha sıkı olmasını istediklerini söyledi.

Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor
Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor
Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor
Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Pervin Buldan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:42:05. #1.16#
title