Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor

Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor Vaka sayıları 100 binde 154'e çıktı Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı Adıyaman'da yükselişe devam ediyor.

Adıyaman'da korona virüs vakaları yükseliyor

Vaka sayıları 100 binde 154'e çıktı

ADIYAMAN - Tüm dünyada etkisini gösteren ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) pozitif vaka sayısı Adıyaman'da yükselişe devam ediyor.

Adıyaman, Doğu ve Güneydoğu illeri arasında yüksek riskli 'Kırmızı' kategoride bulunan tek il olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekmişti. İki haftalarda 100 bin oranında 116 olan Adıyaman'da bu oran 154'e çıktı. Adıyaman merkez ve ilçelerde hıfzıssıhha kurulları tarafından onlarca adres karantina altına alınıyor. Vatandaşlar, dünya genelinde 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsün Adıyaman'da yükselişte olmamasının nedenini yapılan uyarılara ve tedbirlere aldırış edilmemesinden kaynaklandığı belirtildi. Vatandaşlar, ev ziyaretlerinin, taziye ziyaretlerinin devam ettiğini çoğu kişinin alışveriş bahanesiyle çarşıya alışveriş merkezlerinde kalabalık oluşturarak sosyal mesafeye dikkat edilmediğini söyledi. Vatandaşlar Adıyaman'da tedbirlerin daha sıkı olmasını istediklerini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR