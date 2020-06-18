Adıyaman'da korkutan orman yangını
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Adıyaman'da korkutan orman yangını

Adıyaman'da korkutan orman yangını 2 Hektarlık alan küle döndü Adıyaman'da, ormanlık alanda meydana gelen yangında 2 hektarlık alan küle döndü.

18.06.2020 00:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:30

Adıyaman'da korkutan orman yangını

2 Hektarlık alan küle döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ormanlık alanda meydana gelen yangında 2 hektarlık alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Türmüz Tepe mevkinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alanda dağılmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki köylüler olay yerine gelerek alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman Müdürlüğü itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin ve köylülerin müdahaleleri sonucunda ormanlık alanda meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da korkutan orman yangını

Kaynak: İHA

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