Adıyaman'da korkutan orman yangını
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Adıyaman'da korkutan orman yangını

Adıyaman'da, ormanlık alanda meydana gelen yangında 2 hektarlık alan küle döndü.

Adıyaman'da korkutan orman yangını
18.06.2020 00:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:22

Adıyaman'da, ormanlık alanda meydana gelen yangında 2 hektarlık alan küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Türmüz Tepe mevkinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alanda dağılmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki köylüler olay yerine gelerek alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman Müdürlüğü İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin ve köylülerin müdahaleleri sonucunda ormanlık alanda meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü. Olay ölen ya da yaralanan olmazken yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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