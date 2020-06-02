Adıyaman'da korkutan görüntü: Göksu Çayı'nda binlerce balık öldü - Adıyaman'da korkutan görüntü: Göksu Çayı'nda binlerce balık öldü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı'nda binlerce balığın öldüğü görüntü korkuttu.

- Adıyaman'da korkutan görüntü: Göksu Çayı'nda binlerce balık öldü

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Göksu Çayı'nda binlerce balığın öldüğü görüntü korkuttu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü Altınlı Köprü bölgesi Göksu Çayı'nda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Toplu balık ölümünün gerçekleştiği Göksu Çayın akış yönünün Çetintepe Barajı inşaatı bölgesinde bir süre önce değiştirildiği öğrenildi. Balıkların yaşadığı Göksu Çayı'ndan kum çıkartıldığı ve yönünün değiştirildiği ifade edildi.

Yumurtlama sezonu olduğu için binlerce balığın bıraktığı yumurtalar ve yeni yavrular az kalan gölette yaşam mücadelesi veriyor.

Toplu balık ölümlerini fark eden köylüler durumu Gölbaşı Kaymakamlığına bildirdi. Kaymakamlık balık ölümlerinin sebebinin araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bilgi verdiği öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü ekiplerinin balık ölümlerini etkileyen çevresel faktörler, Tarım ve Orman İl müdürlüğü ekiplerinin ise balıkların ölümüne neden olan şeyin bulunması için balık ve su numuneleri alacağı aktarıldı.

Balık ölümleri fark ederek sosyal medyada paylaşan ve çiftçilik ile uğraşan Ramazan Ersaran, yaşanan balık katliamına birilerinin 'dur' demesi gerektiğini belirterek, milyonlarca balık ve yumurtasının öldüğünü iddia etti.

Başka bir vatandaş ise, büyük balıkların daha önceden canlı iken vatandaşlar tarafından toplandığını, geriye küçük ölü balıkların kaldığını söyledi.

Kaynak: İHA