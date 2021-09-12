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Adıyaman'da korkutan çatı yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da korkutan çatı yangını

Adıyaman'da bir binanın çatı kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Adıyaman'da bir binanın çatı kısmında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi, Eski Zey Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda binanın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da korkutan çatı yangını

Adıyaman'da korkutan çatı yangını

Adıyaman'da korkutan çatı yangını

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