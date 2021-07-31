Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
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Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da korkutan bahçe yangını Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan zehirlendi Yüzlerce ağaç küle döndü Adıyaman'da, iki şahıs tarafından yakıldığı iddia edilen bahçe yangınında yüzlerce ağaç yanarak küle döndü.

Adıyaman'da korkutan bahçe yangını

Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan zehirlendi

Yüzlerce ağaç küle döndü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, iki şahıs tarafından yakıldığı iddia edilen bahçe yangınında yüzlerce ağaç yanarak küle döndü. Korkutan yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri dumandan zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi içerisinde bulunan bir bahçede yangın çıktı. Kimliği belirsiz iki şahıs tarafından yakıldığı iddia edilen bahçe yangını hızla büyüyerek ilerlemeye başladı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan çevre güvenliğini alırken bir yandan ise itfaiye erlerine yangında yardım etti. Çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı yangın güçlükle kontrol altına alına bildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erlerinden Ferhat Yılanlı ise yoğun dumanlar arasında zehirlendi. Yılanlı'ya ilk müdahale olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye eri Yılanlı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kontrol altına alınan bahçe yangınında yüzlerce meyve ağacının yanarak küle döndüğü belirtildi. Olay yerinde soğutma çalışmalarının devam ettiği polis ekiplerinin ise olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını
Son dakika haberleri! Adıyaman'da korkutan bahçe yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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