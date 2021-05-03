Adıyaman'da köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisi tedavi altına alındı
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Adıyaman'da köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisi tedavi altına alındı

Adıyaman'da köpeklerin saldırısına uğrayan dağ keçisi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Çelikhan ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak sulama göletine düşen dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Çelikhan ilçesinde köpeklerin saldırısı sonucu yaralanarak sulama göletine düşen dağ keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Köseuşağı köyü Çat mevkii yakınlarında, köpekler tarafından saldırıya uğradıktan sonra gölete düşen dağ keçisini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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