Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
06.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:08
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Serdar B. idaresindeki 34 ZH 2944 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül