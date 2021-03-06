Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

06.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:08
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serdar B. idaresindeki 34 ZH 2944 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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