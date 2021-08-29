Adıyaman'da komşular arasında kavga: 4 yaralı

Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde iki komşu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Kavgada darp sonucu yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül