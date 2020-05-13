Adıyaman'da komşular arası kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı
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Adıyaman'da komşular arası kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

ADIYAMAN'da, komşular arasında çıkan kavgasında 2 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da komşular arası kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı
13.05.2020 01:20 | Son Güncelleme: 13.05.2020 01:20

ADIYAMAN'da, komşular arasında çıkan kavgasında 2 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam saatlerinde Yeni Mahallede meydana geldi. Komşu iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirleriyle tekme tokat kavga eden taraflar, ihbarla gelen polisler tarafından engellendi. Kavgada yaralanan ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı saptanan 6 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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