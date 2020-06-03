Adıyaman'da komşu kavgası: 2 yaralı Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi'nde oturan komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda yaralanan N.A. ile S.A. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA