Adıyaman'da komşu aileler arasında kavga: 5 gözaltı Adıyaman'da komşu aileler arasında kavga: 5 gözaltıADIYAMAN'da, komşu Suriyeli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da komşu aileler arasında kavga: 5 gözaltı

ADIYAMAN'da, komşu Suriyeli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga, akşam Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki komşu aile arasında bilinmeyen nedendenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Kaynak: DHA