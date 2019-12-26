26.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:49

Adıyaman'da kombi ve şofben hırsızlığına 4 gözaltı

ADIYAMAN'da girdikleri evlerden kombi ve şofben çaldıkları belirlenen 4 kişi, Gaziantep'te polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde özellikle boş olan evlerden kombi ve şofben hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucu kent merkezi ile ilçelerden toplam 23 kombi ve şofben çalanların S.E., C.E., A.A. ve M.S.S. olduğu belirlendi. Polis kimliğini saptadığı şüphelileri, Gaziantep'teki adreslerine düzenlediği baskında gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere 4 kişi, Adıyaman'a getirilirken, ele geçirilen çalıntı şofben ve kombiler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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