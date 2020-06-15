Adıyaman'da klima borusundaki yılanı itfaiye yakaladı
Adıyaman'da klima borusundaki yılanı itfaiye yakaladıADIYAMAN'da klima borusunun içerisinde gizlenen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
15.06.2020 16:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:53
Adıyaman'da klima borusundaki yılanı itfaiye yakaladı
ADIYAMAN'da klima borusunun içerisinde gizlenen yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde bir site içerisinde klimanın borularında gizlenen yılanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayıp özel kutuya koyarak, doğal yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: DHA