Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
04.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:35
ADIYAMAN'da, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
ADIYAMAN'da, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişlerinin Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentte sokak ve caddeler boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN