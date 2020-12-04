Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
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Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

04.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:35
Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

ADIYAMAN'da, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

ADIYAMAN'da, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişlerinin Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentte sokak ve caddeler boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde denetim gerçekleştirdi.


Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Adıyaman'da kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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