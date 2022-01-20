Adıyaman'da kırsal mahalledeki hamileye paletli ambulansla ulaşıldı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kardan yolu kapanan kırsal mahalledeki doğum sancıları başlayan kadına, paletli ambulansla ulaşıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kardan yolu kapanan kırsal mahalledeki doğum sancıları başlayan kadına, paletli ambulansla ulaşıldı.
İlçeye bağlı Onevler Mahallesi'nde yaşayan Y.D'nin doğum sancısı başlayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken sağlık çalışanları, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinden yardım istedi.
İş makinesi yardımıyla yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla bölgeye ulaşan ekipler, hamileyi mahalle merkezindeki ambulansa taşıdı.
İlk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Y.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.