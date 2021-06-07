Adıyaman'da kırsal kalkınma projelerine büyük destek
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Adıyaman'da kırsal kalkınma projelerine büyük destek

Adıyaman'da kırsal kalkınma projelerine büyük destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı hibeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı hibeleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması ile alet ekipman alımı gibi konulara ilişkin Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) sonuçları belli oldu.

AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın, hibe destekleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Adıyaman'da 32 projeye hibe desteği verileceğini söyledi.

Aydın açıklamasında, "Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında çiftçimizi ve üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz. Adıyaman'ımızda 5 altyapı ve 27 ekonomik yatırımlar olmak üzere 32 projemize 31 milyon 330 bin TL hibe destek verilecektir. Projelerimizin toplam tutarı 62 milyon 660 bin TL'dir. Yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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