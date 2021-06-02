Adıyaman'da ki vaka sayılarında ciddi düşüş
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Adıyaman'da ki vaka sayılarında ciddi düşüş

Adıyaman'da ki vaka sayılarında ciddi düşüş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında son haftalardaki düşüş sürüyor.

Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında son haftalardaki düşüş sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son 1 haftanın yüz binde oranına göre, Adıyaman vaka sayılarının en düşük olduğu 10 il içerisinde yer alıyor. Kontrollü normalleşme sürerken, Adıyaman yüz binde 25,77 olarak açıklandı.

Kentte, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina alınan adres sayısı 2'ye kadar düştü.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, haftalık verilerin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın bugün yayınladığı haftalık verilere göre Adıyaman vaka sayısında en iyi yedinci sırada, yine vaka sayısı en çok azalan altıncı vilayet oldu. Bu durumu sürdürmek elimizde, hep birlikte başarmaya çok yakınız, sağlığınız bizim için önemli kurallara riayet edelim. Kendimizi ve çevremizi koruyalım, sağlıcakla kalın. Allaha emanet olun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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