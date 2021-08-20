Adıyaman'da ki kaymakam ve vali yardımcılarının yeni görev yerleri belli oldu
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Adıyaman'da ki kaymakam ve vali yardımcılarının yeni görev yerleri belli oldu

Adıyaman'da ki kaymakam ve vali yardımcılarının yeni görev yerleri belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adıyaman'da ki bir çok kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adıyaman'da ki bir çok kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti.

Görev sürelerini tamamlayan ve mazeret gereği 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararname kapsamında Adıyaman'da ki kaymakam ve vali yardımcılarından şu isimlerin yerleri değişti:

"Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Denizli Tavas Kaymakamlığına, Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar Tunceli Malazgirt Kaymakamlığına, Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl, Mersin Mut Kaymakamlığına, Tut Kaymakamı Muhammet Tugay Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına, Adıyaman Vali Yardımcısı Halid Yıldız Samsun Vezirköprü Kaymakamlığına, Adıyaman Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş Çanakkale Ezine Kaymakamlığına, Adıyaman Valiliği Kaymakam Adayı Nurullah Kaya, Konya Derbent Kaymakamlığına, Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine, Adıyaman Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Sakarya Taraklı Kaymakamı Abdullah Aslantürk Çelikhan Kaymakamlığına, Trabzon Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal Sincik Kaymakamlığına, Aksaray Eskil Kaymakamı Erkut Pamuk Tut Kaymakamlığına, Kayseri Sarıkız Kaymakamı İhsan Maskar Adıyaman Vali Yardımcılığına, Kırıkkale Sulakyurt Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan Adıyaman Vali Yardımcılığına, Van Vali Yadımcısı Abdulhamit Karaca Adıyaman Vali Yardımcılığına, Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı Gölbaşı Kaymakamlığına, Uşak Eşme Kaymakamı Nazlı Demir Besni Kaymakamlığına, Şanlıurfa Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata Kahta Kaymakamlığına atandı." - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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