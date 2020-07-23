Adıyaman'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bahçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
23.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:25
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bahçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.
Besni'nin Oyratlı köyünde yaşayan Şeyho Sevindi (36), bahçesinde kestiği ağacın altında kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesine götürülen Sevindi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA