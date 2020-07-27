Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
Adıyaman'da 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
27.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:20
Adıyaman'da 12 yıl hapis cezası bulunan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte "nitelikli yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen K. B. adlı kadın zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, zanlıyı Bahçelievler Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: AA