Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

19.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:24

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Haşim A'nın kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü kent merkezinde gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, hükümlünün 24 ayrı suç kaydının olduğu bildirildi.

Kaynak: AA