Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

19.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:24
Adıyaman'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

'da hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ekiplerince yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Haşim A'nın kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü kent merkezinde gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, hükümlünün 24 ayrı suç kaydının olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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