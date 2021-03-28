Adıyaman'da kent meydanı için istişare toplantısı düzenlendi
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Adıyaman'da kent meydanı için istişare toplantısı düzenlendi

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da kent meydanı için istişare toplantısı düzenlendi

Adıyaman'da yıkımı gerçekleşen eski hükümet binasının bulunduğu alanda yapılması planlanan kent meydanı projesi için toplantı düzenlendi.

Adıyaman'da yıkımı gerçekleşen eski hükümet binasının bulunduğu alanda yapılması planlanan kent meydanı projesi için toplantı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, eski hükümet binasının bulunduğu alana yapılması planlanan proje hakkında istişarelerde bulunmak için STK temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, akademisyenler, muhtarlar ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, yaklaşık 13 dönümlük bir alanda yapılması planlanan meydan projesinin içerisinde cami, kitap kafe ve kuru havuzlardan oluşan yapıların olacağını belirtti.

Başkan Kılınç, meydanın altında da iki katlı otopark yapılacağı da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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