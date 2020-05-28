Adıyaman'da kenevir bitkisi ele geçirildi
Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 824 kök kenvir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
28.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:01
Besni ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 824 kök kenvir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Uzunkuyu köyünde kenevir bitkisi bulunduğu ihbarı aldı.
Ekipler, Uzunkuyu köyü Çakmaklısırt mevkiinde bulunan fıstık bahçesinde yaptıkları aramada 824 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kaynak: AA