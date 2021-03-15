Adıyaman'da kendini eve kilitleyen kadının alıkoyduğu çocuğunu polis kurtardı

Adıyaman'da kendini eve kilitleyen kadının alıkoyduğu 3 yaşındaki çocuğu, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan S.A.Ö. (39) kendisini ve oğlu A.E.Ö'yü eve kilitledi.

S.A.Ö, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine kendisine ve oğluna zarar vereceğini söyledi.

İkna çalışmalarına başlayan polis ekipleri, sonuç alamayınca itfaiyenin de yardımıyla balkon kapısını kırarak eve girdi.

Çocuğu yara almadan kurtaran ekipler, kadını da ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Bu arada, kadının bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül