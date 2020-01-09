Adıyaman'da kekin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman'da kekin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan araçta kekin içine gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 19:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:52
Adıyaman'da kekin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

'da şüphe üzerine durdurulan araçta kekin içine gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolundaki kontrol noktasında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada kekin içerisine gizlenmiş 5 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü Ö.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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