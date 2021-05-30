Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor

Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayısını arttırıyor.

Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayısını arttırıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında parklara kedi ve köpek evleri yerleştiriliyor. Bu sayede sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde sığınabilecekleri yazın sıcaklarında ise korunabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefleyen Adıyaman Belediyesi, daha önce şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayılarını arttırmaya başladı.

Kedi evlerinin sonuncusunun Yeni Mahallede bulunan Kent Parka monte edildiğini söyleyen yetkililer, ilerleyen süreçte sayının daha da arttırılacağını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Adnan Menderes Mustafa Şentop Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ali Koç Merih Demiral Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 16:43:17. #1.14#

title