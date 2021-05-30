Adıyaman'da kedi evi sayısı arttırılıyor

Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayısını arttırıyor.

Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayısını arttırıyor.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında parklara kedi ve köpek evleri yerleştiriliyor. Bu sayede sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde sığınabilecekleri yazın sıcaklarında ise korunabilecekleri alanlar oluşturmayı hedefleyen Adıyaman Belediyesi, daha önce şehrin birçok noktasındaki parklara monte ettiği kedi evlerinin sayılarını arttırmaya başladı.

Kedi evlerinin sonuncusunun Yeni Mahallede bulunan Kent Parka monte edildiğini söyleyen yetkililer, ilerleyen süreçte sayının daha da arttırılacağını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı