Adıyaman'da kazaya karışan polis aracındaki 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da park halindeki araca çarpan polis otomobilindeki biri polis 2 kişi yaralandı.
09.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:02
Adıyaman'da park halindeki araca çarpan polis otomobilindeki biri polis 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, polis memuru Bilal K. idaresindeki 02 HF 037 plakalı polis aracı, Altınşehir Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazada, sürücü Bilal K. ile araçtaki 18 yaşındaki bir genç yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA