25.09.2019 23:11

Adıyaman'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10'ncu kilometresinde meydana geldi. Ali Ekber Emeröz yönetimindeki 44AU 005 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Türkmen (50) idaresindeki 08 AR 287 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile otomobildeki Güldane Türkmen yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Güldane Türkmen, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Türkmen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA