Son dakika haberleri! Kaynar süt kazanına düşen kardeşler yaralandı
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Son dakika haberleri! Kaynar süt kazanına düşen kardeşler yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Adıyaman'da kaynar süt kazanına düşen iki kardeşin vücutlarına yanıklar oluştu.

Adıyaman'da kaynar süt kazanına düşen iki kardeşin vücutlarına yanıklar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Elmacık köyünde yaşayan, Sarıkaya ailesinin çocukları Mislina Sarıkaya (2) ile Mahmut Sarıkaya (3) ocakta kaynayan süt kazanına düştü.

Ailesinin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki kardeşi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kardeşlerin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Son dakika haberleri! Kaynar süt kazanına düşen kardeşler yaralandı
Son dakika haberleri! Kaynar süt kazanına düşen kardeşler yaralandı
Son dakika haberleri! Kaynar süt kazanına düşen kardeşler yaralandı
Son dakika haberleri! Kaynar süt kazanına düşen kardeşler yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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