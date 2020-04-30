Adıyaman'da kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Adıyaman'da çıkan kavgada kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan kavgada kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde Adem S. ile eniştesi olan Bilal U. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adem S. eniştesi Bilal U'yu sırtından bıçakladı.

Bilal U, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Adem S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA