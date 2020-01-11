Adıyaman'da kaybolan kişi, Nurdağı'nda bulundu

11.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:08

Adıyaman'da 10 gündür kayıp olan zihinsel engelli kişi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulundu.

Alınan bilgiye göre, zihinsel engelli olduğu belirtilen 28 yaşındaki İlyas Akbaş bir süre önce kayboldu.

Akbaş için ailesi jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Yaklaşık 10 gündür aranan Akbaş'a, Nurdağı–Gaziantep kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri ulaştı.

Bir süre polis tarafından misafir edilen Akbaş, daha sonra ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA