Adıyaman'da kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı
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Adıyaman'da kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı

Adıyaman'da kayalıkta mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekiplerince bulunduğu yerden indirildi.

20.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:14
Adıyaman'da kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı

'da kayalıkta mahsur kalan keçi, İl Afet ve Acil Durum () ekiplerince bulunduğu yerden indirildi.

ilçesi Hasanlı köyü kırsalında Abuzer Sevinç'e ait keçilerden biri sürüden ayrılmasının ardından kayalıkta mahsur kaldı.

Keçi sahibi ve köylülerin uğraşlarına rağmen keçiye ulaşamayınca durum AFAD'a bildirildi.

Köye gelen ekipler, halat kullanarak 2 saat süren çalışma sonucunda bulunduğu yerden aldıkları keçiyi Sevinç'e teslim etti.

Kaynak: AA
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